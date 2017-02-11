經典賽》2年前還是建築工人 軟銀洋投今成委內瑞拉國手
2017/02/11 11:24
蘇亞雷斯。（取自蘇亞雷斯推特）
〔體育中心／綜合報導〕各國經典賽名單已在9日出爐，目前效力於日職軟銀的洋投蘇亞雷斯（Robert Suarez）的特殊際遇，也登上日媒版面，對照現在的國手身分，三年前的他，其實只是名參與業餘棒球的建築工人。
蘇亞雷斯高中畢業後，因為生活需要，並未成為職業棒球員，而是一邊工作、一邊參與業餘棒球，3年前他仍在建築工地工作。直到2015年，蘇亞雷斯才加入墨西哥聯盟，展開職業球員生涯，並在該年的43場比賽中，繳出5勝、防禦率1.71的成績，之後也獲得機會前往日職打拚。
去年加盟軟銀後，蘇亞雷斯繳出2勝6敗防禦率3.19的成績，球速也從159公里提升至160公里，甚至還在上季高潮系列賽與火腿的第3戰中，飆出161公里球速。
對於能入選委內瑞拉國家隊，蘇亞雷斯表示備感榮幸，也會盡力為球隊做出最大貢獻。
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