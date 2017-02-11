NBA》柯瑞耍帥玩背後傳球 卻發生失誤讓教練氣炸（影音）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今到客場面對灰熊，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）在比賽中要傳一記「背後傳球」，卻傳歪發生失誤，這球連勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）都相當生氣。

該場比賽第一節，柯瑞運球切入籃下，要來一記「No looking pass（背後傳球）」，卻傳歪讓隊友麥考（Patrick McCaw）接不到，球因此出界，在場邊的柯爾氣得大罵。

柯瑞此役拿下18分、5助攻，另有3次失誤，勇士終場以122：107擊敗灰熊。

柯瑞（右）。（資料照，美聯社）