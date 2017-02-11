NBA》格林拿罕見抄截大三元 勇士痛宰灰熊
2017/02/11 11:52
前鋒D.格林（右），K.湯普森（左）。（USA Today Sports）
〔記者林宗偉／綜合報導〕勇士今開拔至孟斐斯當「奧客」，上半場就坐擁雙位數優勢，全場最多領先26分，最終便以122：107擊敗灰熊取得2連勝，其中前鋒D.格林（D. Green）更拿下罕見的抄截大三元。
勇士首節就以29：22保有優勢，次節結束後，再將領先拉到13分差，之後也未讓灰熊越雷池一步。
勇士以K.湯普森（K. Thompson）拿下36分手感最火燙，杜蘭特（K. Durant）24分次之，D.格林則繳出4分、12籃板、10助攻、10抄截、5阻攻的全能成績單，他的抄截次數也打破隊史單場紀錄。
杜蘭特。（USA Today Sports）
K.湯普森。（美聯社）
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