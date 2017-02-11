日職》伊東勤：陳冠宇是少數左投 還是很期待

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕陳冠宇因為隨經典賽台灣隊在澳洲移訓，沒能參加今年的「亞洲門戶交流賽」，千葉羅德總教練伊東勤認為，陳冠宇仍要競爭一軍先發，但羅德左投不多，球隊對他很期待。

伊東指出，這2場交流賽會讓很多二軍年輕投手上場，希望選出一軍的投手人選，接著分成一、二軍繼續訓練，陳冠宇雖去打經典賽，不代表已經卡位一軍，要看他在國際賽的表現，再決定能不能上一軍。

伊東認為，陳冠宇打完經典賽回來，仍要與其他投手競爭，隊上先發投手雖然很多，陳冠宇卻是少數的左投，還是很受球隊期待，「聽說台灣隊投手戰力沒那麼強，希望陳冠宇有好表現，把學到的帶回來，在球季好好利用。」他說。

伊東勤。（記者陳志曲攝）