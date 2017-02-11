高爾夫》圓石灘配對賽第2回合又沒打完 潘政琮高於標準桿6桿

潘政琮。（資料照，美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽圓石灘配對賽第2回合，今天又遇上大霧無法順利完賽，台灣好手潘政琮在Spyglass Hill球場打到第15洞，維持平盤，總計高於標準桿7桿。

美國名將史畢斯今天打出65桿，以總計133桿躍居領先，費特豪爾雖沒打完，成績也衝到低於標準桿10桿並列領先。澳洲球王戴伊則以低於標準桿9桿暫居第3。

潘政琮今天先進行第1回合補賽，最後5洞又吞下1個柏忌，在Monterey Peninsula俱樂部以77桿完賽。隨後他轉戰Spyglass Hill球場，前8洞只打出1個柏忌，第9洞起他連抓3鳥，稍有起色，但在第12洞短洞開球打下水，這洞吞了雙柏忌，第13洞又3推桿吞柏忌，還好第14洞抓回小鳥，回到平盤。

第2回合打到當地下午，霧氣逐步籠罩，史畢斯在Spyglass Hill球場的第9洞攻向果嶺時，果嶺邊的觀眾完全看不到選手，只見到1顆球打上來，倒旋拉回在洞口邊3呎，他們高興地鼓掌，隔了一陣子才知道是史畢斯的球，他在這裡打下第8個博蒂，躍居領先。

隨後大會停賽的號音響起，比賽再度停擺，對史畢斯來說，可以好好休息一下，再戰明天第3回合。其他未完賽的選手將在當地時間週六清晨先行補賽，隨後進行第3回合，氣象預報週末會是見得到陽光的好天氣，比賽可望順利趕上進度。