NBA》國王下半場反撲逆轉 險勝老鷹

國王以108：107驚險拿下勝利。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王今日在主場坐鎮，但上半場打得並不理想，中場落後老鷹16分，但下半場國王急起直追，第四節轟進5顆三分彈，最後3秒靠著後衛柯利森（Darren Collison）切入上籃，終場險勝老鷹一分，以108：107氣走對手。

在第三節時國王一度落後老鷹22分，但第四節在巴恩斯（Matt Barnes）搶下一記進攻籃板後，國王打出一波14：1的攻勢，才首度領先老鷹。國王今天三分外線手感火燙，全隊共投進18顆三分彈，命中率5成。

「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）、柯利森以及麥雷莫（Ben McLemore）三人都拿下22分。卡森斯另有11籃板7助攻，不過他也犯了9次失誤。國王在西部排名第10，與第8名的金塊還有2.5場勝差。

而老鷹部分，小哈達威（Tim Hardaway Jr.）拿下28分4籃板，米爾塞普（Paul Millsap）挹注25分，豪爾德（Dwight Howard）則貢獻11籃板。老鷹目前以31勝23敗，在東部排名第5。