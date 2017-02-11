NBA》這樣也能進 大莫里斯灌籃不成卻擦板進球（影音）
2017/02/11 13:37
〔體育中心／綜合報導〕今日巫師在主場迎戰溜馬，而在第一節時，巫師前鋒大莫里斯（Markieff Morris）居然投進一記不可思議的灌籃。
在第一節時，巫師搶到球權，快攻至籃下，之後大莫里斯接下沃爾（John Wall）的傳球，立刻起跳灌籃，但球卻彈了出來，不過球又馬上反彈到籃板，進而掉進籃框，神奇的一球讓差點失手的大莫里斯也忍不住笑開懷。
終場巫師以112：107擊退溜馬，大莫里斯拿下全隊最高26分外加10籃板。巫師近十場比賽拿下9勝，穩居東部第三。
大莫里斯（今日美國）
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