籃球》旅美小將林庭謙一戰成名 ESPN：下一個林來瘋？

林庭謙。（資料照，記者林岳甫攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕在林書豪對湖人拿生涯最高38分的5週年之夜，接下「林來瘋」的火炬看來後繼有人，近期在美國高中聯賽一戰成名的台灣小將林庭謙，今就被ESPN認為也許是下一個豪小子。

去年11月底，就讀美國肯塔基州衛斯理基督高中（Wesley Christian）的林庭謙，碰上強權杭廷頓預校（Huntington Prep）一戰成名，他三分球投8中6攻下29分，還外帶4抄截，沒有發生任何失誤。

這讓一名杭廷頓高中教練，賽後向林庭謙的教頭道賀說：「你們這裡也有『林來瘋』。」

ESPN對這名旅美小將興趣十足，除了指出林庭謙天生擁有籃球血液，父母曾是台灣籃球國手，父親林正明更是知名的高中教練，還帶過國家青年隊，與林書豪類似的台灣雙親背景，也讓林庭謙被期待能接下林來瘋火炬。

林庭謙對此說：「這是種榮耀，我很開心在台灣有人把我跟林書豪相提並論，這對我來說是進步的動力。」他也表示，2015年自己就曾在林書豪的籃球訓練營接受調教。

不過對林庭謙來說，林書豪只能排在他最愛的球員前10名，因為他的偶像是馬刺隊吉諾比利，自己歐洲步的招式，就是偷師這名「阿根廷刺客」。