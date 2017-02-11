NBA》尼克狀況不斷 甜瓜：尼克壟罩在烏雲之下
2017/02/11 14:06
安東尼（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕尼克近日狀況連連，前幾天與快艇的比賽，前尼克球星歐克利（Charles Oakley）鬧場遭到保全驅逐，引起外界諸多討論。而當家球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的交易傳言鬧得沸沸揚揚，球隊戰績也不甚理想。
對此，安東尼稱最近所發生的事情為「一團烏雲」，「最近就像有一團烏雲壟罩在尼克之上，我們必須試著去了解發生的事，並努力去擺脫它。」
而對於尼克老闆多蘭（James Dolan）表示不會解雇禪師傑克森（Phil Jackson），安東尼對此表示沒有意見。「這是多蘭的球隊，他要做出這些決定，我不認為我們應該對此有意見，我們不該質疑他。」
今日尼克在主場迎戰金塊，但最終卻以123：131敗給金塊，尼克近12場比賽輸了9場，總教練何納塞克（Jeff Hornacek）對子弟兵的表現不甚滿意，認為球員守不住任何人。安東尼也同意教練所言，「我們是應該感到尷尬，沒有人想輸球，我們必須做得更好」
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