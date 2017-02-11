NBA》字母哥繳生涯新高無用 湖人單節狂砍47分退公鹿（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今踢館公鹿，首節展開凌厲攻勢，一口氣拿下47分，雖然「字母哥」亞德托昆波單場繳出41分試圖捍衛主場，第4節公鹿反撲無力，仍以114：122落敗。

亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）此役繳出41分8籃板8助攻的全面表現，得分更寫下生涯新高，但不敵此役多點開花的湖人。楊恩（Nick Young）今天拿下全隊最高26分，帶領隊友在首節狂砍47分奠定勝基，即便第4節公鹿急起直追，但湖人掌握倒數階段的罰球，踩熄對方反撲氣燄，終場以8分差獲勝。

楊恩。（美聯社）

亞德托昆波。（美聯社）