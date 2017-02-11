NBA》只得4分的另類大三元 格林史上第一位
2017/02/11 14:06
D.格林。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今在客場以122：107擊敗灰熊，勇士前鋒D.格林 （Draymond Green）全場只拿下4分，卻還是繳出「大三元」的成績單，創下NBA紀錄。
D.格林此役上場37分鐘，拿下4分、12籃板、10次助攻、10次抄截，另有5個阻攻，他也成為史上第一位得分沒有破十分卻拿下大三元的球員。
D.格林也是自1973-1974球季以來，首位達到10抄截、5阻攻的球員，而D.格林單場10次抄截，是自2009年的前拓荒者球星羅伊（Brandon Roy）之後首位達成的選手。
「這是一場不尋常的比賽，因為我不是每晚都能得分。」D.格林賽後表示，「我甚至不知道我有這麼多抄截，在半場的時候才發現自己有7次抄截，但我不是很注意這事。」
D.格林。（USA Today Sports）
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