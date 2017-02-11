CBA》華麗轉身絕技再現！林志傑晃倒易建聯（影音）
2017/02/11 14:31
林志傑。（資料照，記者林岳甫攝）
〔體育中心／綜合報導〕效力CBA廣廈的林志傑昨在與廣東的比賽中，突破易建聯的防守，還將他晃倒在地，引來中媒的關注，但最後廣廈仍以103：108不敵廣東。
第一節比賽開始約2分30秒時，林志傑持球切入，他先利用隊友掩護，甩開廣東球員的防守，面對易建聯，林志傑一個大轉身，將他晃倒在地，精采的切入突破，也引起中媒關注，並撰文報導。報導提到，林志傑這個轉身雖然踩到易建聯的腳，但仍相當出色，甚至以「騷氣十足」來形容林志傑轉身過人的絕技。
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