HBL》北一女、南山 明日各自努力搶最後一席4強

北一女葉依婷表現亮眼，可惜無法幫球隊贏球。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕105學年HBL女子組4強確定有普門高中、滬江高中與永仁高中，剩餘的1張門票得由北一女中與南山高中爭搶，北一今以55：58不敵普門；南山則以51：50險勝南湖高中，雙方將在明日各自進行生死戰。

北一此役在第四節一度取得小幅領先，可惜普門最後4罰全進，小綠綠執行最後一擊卻以滑倒收場，無力贏球取得晉級，教練駱燕萍表示，球隊在最後已無暫停可用，早已交代球員得先追平分數即可，接下來就是靠自己取得晉級。

北一大將葉依婷繳出20分、12籃板，可惜無緣幫球隊贏得勝利，她強調，最終能靠自己晉級比較好，明日與永仁一戰，她也已經做好準備。

普門劉昕妤繳出12分、9籃板與4阻攻，她最後階段還賞對手一記火鍋，可說是價值連城的防守； 梁瑜玲挹注12分；隊長羅培甄攻下10分外帶8籃板、6抄截，但她不慎扭傷腳踝，明日能否上陣成疑，獲得教練廖哲億大力讚賞的林品漩則有11分進帳。

北一女目前戰績4勝2敗；南山則是3勝3敗，北一明日只要擊敗永仁，將可自立晉級，若不幸輸球，就得寄望南山不敵尚未開胡的苗栗高商。

普門劉昕妤（左）封蓋北一女球員。（記者林岳甫攝）

北一女游舒涵。（記者林岳甫攝）

北一女郭思妤最後一擊不慎打滑，球隊無緣今日取得門票。（記者林岳甫攝）

北一女啦啦隊奮力為球隊加油。（記者林岳甫攝）