Maybank錦標賽》魏列特第3回合衝上第1 呂偉智並列54名
2017/02/11 15:47
魏列特。（歐新社）
〔記者趙新天／綜合報導〕正在馬來西亞吉隆坡舉行的Maybank錦標賽，今天打完第3回合，領先榜有了變化，英格好手蘭魏列特繳出67桿，以總計200桿衝上第1，台灣選手呂偉智則以214桿並列54名。
魏列特連續3回合穩定出擊，54洞打完只有2個柏忌，每天都有6個博蒂進帳，今天打完第3回合他已取得3桿領先優勢，明天將試著奪下去年名人賽以來的第1勝。
去年2月魏列特贏得杜拜沙漠菁英賽，4月又贏得美國名人賽，職業生涯衝上高峰。但他坦承，下半年遇上瓶頸，在比賽中成績始終打不出來，去年歐巡賽球季最後13次出賽，只有1場打進前10名。直到香港公開賽獲得第6，加上耶誕節休兵期的訓練見效，逐步找回他的信心。
暫居第2的是美國選手李普斯基，今天他以68桿完賽，總計203桿。法國的列維以204桿排第3，5名選手同以205桿並列第4。
呂偉智第3回合前9洞賺進1個博蒂，吞下3個柏忌，靠著後9洞抓回兩隻小鳥，才回到平盤72桿完賽。
呂偉智。（資料照，記者趙新天攝）
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