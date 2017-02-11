HBL》場外最愛秀！搞笑同學王銘軒想跟東山一起攻進小巨蛋（影音）

〔記者林岳甫／新北報導〕東山高中本屆在HBL男子組8強表現亮眼，場外還有一位一位表演慾望強大的王銘軒坐鎮加油團，只要他一現身即能High翻全場。

每當現場DJ放起由日本搞笑藝人PIKO太郎去年推出洗腦神曲《PPAP》，王銘軒馬上就會即興舞蹈一番，他與DJ之間已經建立起優異默契；今日更在新莊體育館唱起知名樂團玖壹壹的《歪國人》，High翻全場。

東山啦啦隊王銘軒。（記者林正堃攝）



東山啦啦隊王銘軒。（記者林正堃攝）



王銘軒就讀東山一年級，他平時最喜歡唱歌、跳舞，最大夢想是要成為「東山金城武」，如今籃球隊還有機會闖進4強一舉攻進台北小巨蛋，他笑說：「我當然希望球隊打進小巨蛋，因為我要像玖壹壹一樣完成攻進台北小巨蛋的目標。」

從國中就有旺盛表演慾，只要學校辦活動，他一定是主持人首選，專門炒熱現在氣氛，所以他這回在新莊表演，其實一點都不會緊張。