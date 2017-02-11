SBL》璞園下榻高雄第一高樓 深夜地震嚇醒球員
2017/02/11 16:13
璞園總教練麥班達。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕台灣南部今天凌晨發生規模5.6地震，SBL賽事本週恰巧於高雄舉行，七支隊伍都住在港都，其中璞園下榻高雄第一高樓、85大樓內的飯店，球員樓層位於53樓，總教練麥班達則住在64樓，搖晃程度驚人，多數球員都被搖醒，但隊長林金榜則顯得淡定，醒來後，馬上又入睡。
後衛彭俊諺透露，地震當下他與室友立刻奪門而出，但其他隊友都沒有反應，只好又回房間，翻來覆去將近半夜三點才入睡，第一次遇到晃這麼久的地震。麥班達表示，當時已經入睡，被手機警報器聲音吵醒，搖得很久。
裕隆隊則住在金典酒店，同樣位於高樓層，球員多數反應是睡夢中被驚醒。
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