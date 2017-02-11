亞洲門戶交流賽》首戰就繳猛打賞 大王雙響砲影片看這裡
2017/02/11 16:41
〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿與日職千葉羅德隊在2月11、12日於石垣島進行「亞洲門戶交流戰」，「大王」王柏融今天第一場就砲聲隆隆，敲出雙響砲技驚四座，率隊以10：4擊敗羅德。
王柏融此役繳出猛打賞，前5局都未敲安，直到第6局安打才開胡，8、9局接連開轟，分別是陽春砲和2分彈。
相關新聞
- 中職》亞洲門戶交流戰續辦 桃猿再赴石垣戰羅德
- 亞洲門戶交流賽》大王雙響砲 暴力猿後兩局灌8分擊垮羅德
- 亞洲門戶交流賽Live》王柏融雙響砲 桃猿擊敗羅德
- 中職》梁家榮、董子浩向羅德教練清水雅治問好
- 中職》遭林政億轟兩分砲 大嶺祐太：猿打線很恐怖
推薦新聞
-
亞洲門戶交流賽》遞補參賽卻開轟 林政億拚開季上一軍2017/02/11 18:15
-
NBA》吉祥物殺手羅培茲又來了！太陽吉祥物慘遭放倒（影音）2017/02/11 17:35
-
亞洲門戶交流賽》對羅德單場雙響 王柏融稱運氣好2017/02/11 17:31
-
「創造我們的價值！」 東山可望搶下最後一張4強門票2017/02/11 16:46
-
亞洲門戶交流賽》大王雙響砲 暴力猿後兩局灌8分擊垮羅德2017/02/11 15:36