亞洲門戶交流賽》首戰就繳猛打賞 大王雙響砲影片看這裡

2017/02/11 16:41

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿與日職千葉羅德隊在2月11、12日於石垣島進行「亞洲門戶交流戰」，「大王」王柏融今天第一場就砲聲隆隆，敲出雙響砲技驚四座，率隊以10：4擊敗羅德。

王柏融此役繳出猛打賞，前5局都未敲安，直到第6局安打才開胡，8、9局接連開轟，分別是陽春砲和2分彈。

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