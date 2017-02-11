SBL Live》戴維斯雙十成績單 領先裕隆15分
2017/02/11 18:40
|
|
第1節
|
第2節
|
第3節
|
第4節
|
總分
|
裕隆
|
16
|
16
|
璞園
|
15
|
27
第四節
第三節
半場過後，璞園雖然失誤多，但靠著林金榜、戴維斯兩人合作，拉出16分差，戴維斯至今7投7中，命中率百分百。
裕隆賀夫至今5阻攻，試圖力挽狂瀾，但裕隆命中率仍持續低迷。第三節結束，戴維斯至今10投9中，單節攻下10分6投5中，已繳出雙十數據。
第二節
次節4分鐘，璞園靠著陳子威、吳岱豪打出5：0的攻勢，將原本落後的分數追上，迫使裕隆喊出暫停。暫停過後，璞園靠著戴維斯在籃下要得2分，並賺得1罰機會皆把握住，目前璞園領先裕隆10分。
次節結束，裕隆命中率低迷，而璞園簡浩在單節貢獻8分，目前比分42：32，璞園暫時領先。
第一節
開節兩隊的投籃命中率偏低，首節進行四分鐘後璞園吳岱豪趁籃下的空檔灌籃得分，不久施晉堯找到李啟瑋再接續得分，打出一波4：0的攻勢迫使裕隆喊出暫停。
璞園至今失誤到達6次，原先有領先優勢的璞園，在暫停過後卻讓裕隆拉出一波7：0的攻勢，目前裕隆暫時領先1分。首節結束。
相關新聞
推薦新聞
-
亞洲門戶交流賽》首戰攻守俱佳 劉時豪不想曇花一現2017/02/11 18:09
-
NBA》吉祥物殺手羅培茲又來了！太陽吉祥物慘遭放倒（影音）2017/02/11 17:35
-
亞洲門戶交流賽》首戰就繳猛打賞 大王雙響砲影片看這裡2017/02/11 16:41
-
HBL》場外最愛秀！搞笑同學王銘軒想跟東山一起攻進小巨蛋（影音）2017/02/11 16:39
-
亞洲門戶交流賽》大王雙響砲 暴力猿後兩局灌8分擊垮羅德2017/02/11 15:36