SBL Live》戴維斯雙十成績單 領先裕隆15分

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 裕隆 16 16 璞園 15 27

第四節

第三節

半場過後，璞園雖然失誤多，但靠著林金榜、戴維斯兩人合作，拉出16分差，戴維斯至今7投7中，命中率百分百。

裕隆賀夫至今5阻攻，試圖力挽狂瀾，但裕隆命中率仍持續低迷。第三節結束，戴維斯至今10投9中，單節攻下10分6投5中，已繳出雙十數據。

第二節

次節4分鐘，璞園靠著陳子威、吳岱豪打出5：0的攻勢，將原本落後的分數追上，迫使裕隆喊出暫停。暫停過後，璞園靠著戴維斯在籃下要得2分，並賺得1罰機會皆把握住，目前璞園領先裕隆10分。

次節結束，裕隆命中率低迷，而璞園簡浩在單節貢獻8分，目前比分42：32，璞園暫時領先。

第一節

開節兩隊的投籃命中率偏低，首節進行四分鐘後璞園吳岱豪趁籃下的空檔灌籃得分，不久施晉堯找到李啟瑋再接續得分，打出一波4：0的攻勢迫使裕隆喊出暫停。

璞園至今失誤到達6次，原先有領先優勢的璞園，在暫停過後卻讓裕隆拉出一波7：0的攻勢，目前裕隆暫時領先1分。首節結束。