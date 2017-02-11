「創造我們的價值！」 東山可望搶下最後一張4強門票
2017/02/11 16:46
東山白曜誠攻下全隊最高的25分。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕8強新兵東山高中今日靠著射手白曜誠轟進25分，加上另一箭頭邱子軒下半場醒過來，全場挹注14分，攜手率隊以70：65打退泰山高中，不僅讓黑衫軍確定無緣4強，自己更有大有機會衝進下個月在台北小巨蛋登場的決賽。
東山日前在延長賽爆冷擊退能仁家商，如今又連克南湖高中與泰山，有機會寫下歷史，而3年前從南湖轉戰東山執教的廖覎鋕強調，「希望大家一起創造我們的價值。」
能仁今日將碰上不敗的松山高中，明日將要遇上高苑工商；東山則是明天碰上尚未開胡的東泰，東山似乎較有機會取得4強席次，廖覎鋕說：「高中球賽千變萬化，但我們對自己有信心，真的希望能以參賽者身份前進小巨蛋。」
東山邱子軒。（記者林正堃攝）
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