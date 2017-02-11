NBA》吉祥物殺手羅培茲又來了！太陽吉祥物慘遭放倒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕吉祥物殺手羅培茲（Robin Lopez）又來了！這次慘遭毒手的正是太陽主場吉祥物大猩猩。

時常與各隊吉祥物發生衝突的羅培茲，素有「吉祥物殺手」稱號，各隊吉祥物也以整他為樂趣，今慘遭毒手的正是太陽吉祥物大猩猩。

今公牛與太陽之戰賽前，太陽吉祥物大猩猩舉著「我愛羅賓」的字卡，同伴大鳥則舉著「我討厭羅賓」羅培茲發現後，就與大猩猩聯手教訓了大鳥，殊不知，大鳥其實裡面穿著的是公牛隊球衣。

發現被整的羅培茲，隨即追上大猩猩並放倒處理，大猩猩爬起時又舉起「你被整了」的字卡，場面十分逗趣。

羅培茲。（美聯社）