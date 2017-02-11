亞洲門戶交流賽》對羅德單場雙響 王柏融稱運氣好
2017/02/11 17:31
王柏融單場雙響帶動攻勢，幫助球隊逆轉勝。（記者陳志曲攝）
〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿今天靠王柏融單場雙想帶動反撲，但他認為，目前還在春訓調整階段，能轟2發全壘打是運氣好。
王柏融指出，連續2年參加與羅德的交流賽，差別在於今年的調整比較快，去年直到開季都還在修正動作，但他不希望今年進度太快，只求穩穩地為開季做準備。
王柏融表示，羅德投手準度夠，牛棚姿勢很怪異，前幾局都在適應節奏，那2轟都有打到球心，昨天在練習時頻頻開砲，也增加自己的信心，有助於找回實戰感覺。
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