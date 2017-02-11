SBL》歐布萊恩首度遭遇前東家 富邦遭台啤逆轉

台啤朱億宗（左）在終場前投進三分球，在場中與隊友相互碰撞慶祝，台啤並靠著這球拉開比數。（記者黃志源攝）



〔記者卓佳萍／高雄報導〕富邦新外援歐布萊恩上週開始效力新東家，今天則是首度遭遇前東家台啤，當初選他加入台啤的教練閻家驊已不在場邊，歐布萊恩此役攻下13分、9籃板，富邦末節花光10分領先，終場以72：76不敵對手，讓台啤帶走五連勝。

歐布萊恩離開待過三季的前東家台啤，重新回到SBL，但改效力富邦勇士，今天三分線出手8次，僅命中1球，最後還發生致命傳球失誤，斷送反撲機會。

富邦、台啤此役互有領先，台啤上半場取得39：35小幅領先。

末節台啤反倒落後十分，靠著朱億宗三分彈追分，一波16：3逆轉，富邦洪志善抄截、上籃反擊，朱億宗也還以顏色，終場前23.7秒，歐布萊恩一次傳球失誤，富邦流失最佳逆轉時機。

台啤朱億宗在終場前投進三分球拉開比數，休息區內球員興奮地放聲吶喊。（記者黃志源攝）



富邦歐布萊恩。（記者黃志源攝）

