亞洲門戶交流賽》首戰攻守俱佳 劉時豪不想曇花一現

Lamigo桃猿隊劉時豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕劉時豪今天不僅蹲滿全場，第5局演出2次重要阻殺，還交出單場4安，攻守俱佳的表現連總教練洪一中都用力按讚。

羅德在第1場交流賽派出二軍為主的打線，劉時豪前4局引導林樺慶沒有失分，5局上林樺慶陷入亂流挨5安，他及時挺身而出，演出2次重要阻殺，把傷害減到最低，也是捕手出身的洪總表示，劉時豪春訓調整得不錯，期盼能成為「小鋼砲」。

劉時豪倒是平常心看待，「兩隊都在練兵，他們想練（盜壘），我們也想練（阻殺），是很好的練習機會」，他自認前幾年浮浮沈沈，今年想更成熟、更穩定，不要曇花一現，每場比賽都對球隊有貢獻，幫球隊帶來勝利。