MLB》道奇續補二壘戰力 1年約留下老將阿特利
2017/02/11 18:23
阿特利。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕道奇原有意網羅雙城重砲二壘手多齊爾（Brian Dozier），但卻遲遲未有進展，球團則改變目標，先透過交易換來佛西瑟（Logan Forsythe），今再以1年合約留下38歲老將阿特利（Chase Utley），金額與合約細節尚未公布。
阿特利上季繳出0.252/0.319/0.396的打擊三圍和14發全壘打，由於佛西瑟新球季可望擔任先發二壘手，而阿特利可能將從板凳出發。
去年的國家聯盟新人王席格（Corey Seager）日前曾表態非常希望球隊能留下阿特利，因為他的經驗和指導，讓年輕小將獲益良多，球團也盼望能藉由這名老將豐富的經驗來幫助球隊。
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