亞洲門戶交流賽》遞補參賽卻開轟 林政億拚開季上一軍

林政億敲出2分砲，幫助球隊先馳得點。（記者陳志曲攝）



〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕因為藍寅倫受傷而遞補參賽的林政億，今天在羅德交流賽第1場3局上率先轟出2分彈，助Lamigo桃猿以2：0先馳得點，他自認春訓調整得不錯，目標是開季拚上一軍。

林政億指出，當時楊岱均率先上壘，他研判羅德想抓雙殺，會先塞內角球過來，因此做好設定，球也剛好進入他要的位置，今年春訓開訓時，他比去年季後增胖4公斤，想增加打擊爆發力的目標有不錯的開始。

林政億今年30歲，將是第8年打職棒，他不諱言，過去都在一、二軍間上下，只有隨時把自己準備好，等著被一軍叫上去，「等待的過程是很累的，自己必須設法克服與調整，一旦放棄就什麼都沒了。」他說。

林政億表示，目前外野剛好有傷兵，有機會拚開季就上一軍，「在二軍就是這樣，一旦一軍有人受傷，就要好好把握機會」；總教練洪一中認為，林政億的打擊如果更穩定，一軍就多一個可用之兵。