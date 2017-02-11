NBA》約基奇狂轟40分 教頭大讚「他已是名球星」（影音）
2017/02/11 18:53
〔體育中心／綜合報導〕金塊今靠著中鋒約基奇（NIkola Jokic）攻下生涯新高的40分帶領下擊敗近日烏雲密布的尼克，金塊總教練馬龍（Mike Malone）大讚子弟兵：「他已是名球星。」
前2節雙方互咬，中場結束尼克還以2分領先金塊，但第三節風雲變色，約基奇單節狂轟15分，率金塊擺脫尼克糾纏，終場金塊就以131：123擊敗尼克。
21歲的約基奇今上場37分鐘攻下生涯最高的40分外帶9籃板及5助攻，賽後，總教練馬龍大讚子弟兵：「從各項數據顯示，他不是還在成長中的球員，他已經是名球星。」
約基奇本季可貢獻16分8.5籃板4.2助攻，與去年的10分7籃板2.4助攻，有大幅提升，平均上場時間也從21.7分鐘上升至26.3分鐘。
金塊今擊敗尼克後，目前以24勝29敗排名西部老8，與第7名的雷霆仍有6.5場勝差，下場將面對東部霸主騎士。
約基奇今攻下生涯新高的40分。（美聯社）
金塊總教練馬龍。（資料照，美聯社）
相關新聞
- NBA》吉祥物殺手羅培茲又來了！太陽吉祥物慘遭放倒（影音）
- NBA》國王下半場反撲逆轉 險勝老鷹
- NBA》尼克狀況不斷 甜瓜：尼克壟罩在烏雲之下
- NBA》只得4分的另類大三元 格林史上第一位
- NBA》字母哥繳生涯新高無用 湖人單節狂砍47分退公鹿（影音）
推薦新聞
-
SBL Live》周儀翔挺身飆分 達欣首節領先金酒2017/02/11 19:47
-
SBL Live》戴維斯雙20 璞園大勝裕隆2017/02/11 18:59
-
亞洲門戶交流賽》首戰攻守俱佳 劉時豪不想曇花一現2017/02/11 18:09
-
「創造我們的價值！」 東山可望搶下最後一張4強門票2017/02/11 16:46
-
亞洲門戶交流賽》首戰就繳猛打賞 大王雙響砲影片看這裡2017/02/11 16:41