NBA》約基奇狂轟40分 教頭大讚「他已是名球星」（影音）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今靠著中鋒約基奇（NIkola Jokic）攻下生涯新高的40分帶領下擊敗近日烏雲密布的尼克，金塊總教練馬龍（Mike Malone）大讚子弟兵：「他已是名球星。」

前2節雙方互咬，中場結束尼克還以2分領先金塊，但第三節風雲變色，約基奇單節狂轟15分，率金塊擺脫尼克糾纏，終場金塊就以131：123擊敗尼克。

21歲的約基奇今上場37分鐘攻下生涯最高的40分外帶9籃板及5助攻，賽後，總教練馬龍大讚子弟兵：「從各項數據顯示，他不是還在成長中的球員，他已經是名球星。」

約基奇本季可貢獻16分8.5籃板4.2助攻，與去年的10分7籃板2.4助攻，有大幅提升，平均上場時間也從21.7分鐘上升至26.3分鐘。

金塊今擊敗尼克後，目前以24勝29敗排名西部老8，與第7名的雷霆仍有6.5場勝差，下場將面對東部霸主騎士。

約基奇今攻下生涯新高的40分。（美聯社）

金塊總教練馬龍。（資料照，美聯社）