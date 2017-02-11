SBL Live》周儀翔挺身飆分 達欣首節領先金酒

第1節 第2節 第3節 第4節 總分 達欣 22 22 金酒 19 19

第一節

金酒洋將菲爾普斯強攻禁區，首節就豪取14分，達欣則靠著林宜輝和周儀翔聯手飆分，兩隊戰況互相拉鋸，達欣洋將布拉在最後讀秒階段灌籃得手，在加上周儀翔單節貢獻8分，首節以22：19領先。