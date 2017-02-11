SBL Live》周儀翔挺身飆分 達欣首節領先金酒

2017/02/11 19:47

 

第1節

第2節

第3節

第4節

  總分

達欣

22

 22

金酒

19

19

第一節

金酒洋將菲爾普斯強攻禁區，首節就豪取14分，達欣則靠著林宜輝和周儀翔聯手飆分，兩隊戰況互相拉鋸，達欣洋將布拉在最後讀秒階段灌籃得手，在加上周儀翔單節貢獻8分，首節以22：19領先。

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