SBL Live》周儀翔挺身飆分 達欣首節領先金酒
2017/02/11 19:47
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第1節
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第2節
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第3節
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第4節
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總分
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達欣
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22
|22
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金酒
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19
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19
第一節
金酒洋將菲爾普斯強攻禁區，首節就豪取14分，達欣則靠著林宜輝和周儀翔聯手飆分，兩隊戰況互相拉鋸，達欣洋將布拉在最後讀秒階段灌籃得手，在加上周儀翔單節貢獻8分，首節以22：19領先。
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