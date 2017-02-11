籃球》林庭謙被譽為「林來瘋」 父親林正明要愛兒「不能迷失」

林庭謙。（資料照，記者林岳甫攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕台灣旅美小將林庭謙今被ESPN認為也許是下一個豪小子，他的父親正是能仁家商主帥林正明，爸爸對於愛兒表現被人看見感到開心，但提醒兒子「千萬不能迷失自己，未來的路還很長。」

去年11月底，就讀美國肯塔基州衛斯理基督高中（Wesley Christian）的林庭謙，碰上強權杭廷頓預校（Huntington Prep）一戰成名，全場三分球投8中6攻下29分，還外帶4抄截，沒有發生任何失誤，對手教練便向林庭謙的教練表示，「原來你們這裡也有『林來瘋』。」

一早起床就看到外界的大肆報導，林正明表示，「當然很開心兒子的努力被人看到，但他現在才高二而已，未來的路還很長。」

每天都會透過通訊軟體給予兒子建議，林正明認為，兒子現階段的身體素質、動作敏捷性仍有待加強，「我就經常建議林庭謙要跟美國人多打1對1鬥牛，這樣才能進步的更快。」

林書豪在NBA場上奔馳並非靠著勁爆的體能，而是在於擁有極佳的理解能力，林正明認為，若要找出兒子與林書豪的相似地方，應該就是籃球智商不錯，並透露，「美國教練給林庭謙的評語就是這樣」。