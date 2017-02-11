NBA》迫不及待回老家 杜蘭特：我很想念場邊的球迷

本季杜蘭特選擇加入勇士。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）明日將首次以對手的身分回到雷霆主場，他在接受訪問時表示，自已非常期待能與場邊的老面孔見面。

當記者詢問，有沒有想過回到雷霆主場會發生什麼情況，杜蘭特表示，「我從來沒有走到對手的更衣間過，當我用另一種身分走到更衣室，這感覺一定會很怪。」他也提到，自己非常想念那些在場邊的熟面孔，「我迫不及待與那些最前排的人見面，儘管我能預期將會發生的局面。就算如此，我仍熱切的想對他們訴說我的想念，他們就是我生活的一部分。」

杜蘭特表示，他在雷霆的主場待了超過十年的時間，與當地的粉絲也建立了許多情感，「這就是我認為我的離開會對他們造成傷害的原因，我對他們來說就像是一個普通的人，而不是「凱文杜蘭特」，我對他們來說就像家人，那些人和我可以普通的交談，我甚至非常了解這些人的生活背景。」杜蘭特：「我不會忘記場邊的任何人，能再次與他們相見一定會很酷。」

勇士將於明日作客雷霆，本季兩隊交手都由勇士贏得勝利，而杜蘭特在這兩場比賽中皆繳出驚人的成績。