SBL》賀夫怕冷手感急凍 裕隆高雄還沒開胡
2017/02/11 20:59
璞園戴維斯。（記者黃志源攝）
〔記者卓佳萍／高雄報導〕裕隆上週於高雄巨蛋二連敗，今天面對排名第五的璞園，全場被壓著打，洋將賀夫討厭寒流，手感急凍，全場三分線五投盡墨，收下10分、8籃板，球隊終場以63：75不敵對手，本季高雄勝場次繼續抱蛋。
璞園取得雙位數領先，球員點點開花，林金榜14分、施晉堯12分搭配簡浩8分，「新台灣人」戴維斯21分與20籃板最為搶眼。
拿下關鍵一勝，璞園教練麥班達表示，「很開心贏球，這場比賽真的很重要，接下來目標是戰績第四名。」他認為，子弟兵都很投入，心態正確，每一場球都有機會贏。
施晉堯上週因腹肌拉傷上場時間不多，此役出賽30分鐘，貢獻12分，但有7失誤，他表示，這幾場都是吞止痛藥再上，自己失誤過多，要再降低。
璞園林金榜。（記者黃志源攝）
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