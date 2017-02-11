中職》元宵節萊辦桌 寒冷中球迷相挺支持
2017/02/11 21:36
現場募集將近6000張發票，全部由統一獅羅錦龍代表球團捐贈給創世基金會台南分會。（統一獅提供）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天在台南棒球場戶外棒球大道舉辦有你真好同樂會萊辦桌活動，雖然寒流鋒面來襲，但寒冷天氣沒有澆熄獅迷的熱情，許多球迷遠道而來，最遠來自花蓮。
萊辦桌開始前，結合元宵佳節特別規劃採燈祈福專區，現場吊掛統一獅新春開訓心願卡，讓球迷現場觀賞，也準備春訓開訓祈福版，提供球迷寫下對於球隊的期待和心願。球團除了贈送開瓶器、古早味購物袋外，為了避免球迷著涼，也特別準備暖暖包及熱茶，提供球迷使用，球迷倍感溫馨。
本次活動特別結合創世基金會舉辦公益活動，提供球迷現場簽名，並以發票當作禮金，並可兌換小禮物，現場也募集將近6000張發票，全部由統一獅羅錦龍代表球團捐贈給創世基金會台南分會。
寒冷中球迷相挺支持萊辦桌。（統一獅提供）
寒冷中球迷相挺支持萊辦桌。（統一獅提供）
寒冷中球迷相挺支持萊辦桌。（統一獅提供）
寒冷中球迷相挺支持萊辦桌。（統一獅提供）
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