HBL》吳沛嘉主宰禁區 南山痛宰高苑

南山吳沛嘉。（記者林正堃攝）



〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍南山高中今日靠著高二205公分的吳沛嘉繳出「雙十」成績單，以90：55打退高苑工商，在本屆8強賽尚未吞敗；南湖高中則以55：52取得8強戰首勝，明日將與泰山高中爭奪本屆第七名。

吳沛嘉是國內籃壇的未來，此役面對身高較矮的高苑，他打來格外賣力，全場繳出17分、14籃板，在本季僅比預賽面對同德家商的17分、15籃板遜色。

南山明日將與「綠色神盾」松山高中交鋒，南山主帥許時清表示，「一定會傾全力派人盯防高國豪，又全力以赴的拚戰精神，打出一場五五波的精彩賽事。」

至於上屆撂下隊史最佳季軍的南湖高中，早已確定無緣4強，如今總算開胡，將寶貴的勝利送給剛滿29歲的主帥王顥宇。南湖戰績1勝5敗，今日將與泰山爭奪本屆第六。