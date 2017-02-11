HBL》吳沛嘉主宰禁區 南山痛宰高苑
2017/02/11 21:11
南山吳沛嘉。（記者林正堃攝）
〔記者林岳甫／新北報導〕衛冕軍南山高中今日靠著高二205公分的吳沛嘉繳出「雙十」成績單，以90：55打退高苑工商，在本屆8強賽尚未吞敗；南湖高中則以55：52取得8強戰首勝，明日將與泰山高中爭奪本屆第七名。
吳沛嘉是國內籃壇的未來，此役面對身高較矮的高苑，他打來格外賣力，全場繳出17分、14籃板，在本季僅比預賽面對同德家商的17分、15籃板遜色。
南山明日將與「綠色神盾」松山高中交鋒，南山主帥許時清表示，「一定會傾全力派人盯防高國豪，又全力以赴的拚戰精神，打出一場五五波的精彩賽事。」
至於上屆撂下隊史最佳季軍的南湖高中，早已確定無緣4強，如今總算開胡，將寶貴的勝利送給剛滿29歲的主帥王顥宇。南湖戰績1勝5敗，今日將與泰山爭奪本屆第六。
相關新聞
- 「創造我們的價值！」 東山可望搶下最後一張4強門票
- HBL》場外最愛秀！搞笑同學王銘軒想跟東山一起攻進小巨蛋（影音）
- HBL》北一女、南山 明日各自努力搶最後一席4強
- 打趴「誤」事高苑 不敗松山晉決賽
- 三分球海淹能仁 南山「決」對沒問題
推薦新聞
-
中職》統一獅慶元宵 球員搓湯圓與球迷同樂2017/02/11 21:15
-
SBL》賀夫怕冷手感急凍 裕隆高雄還沒開胡2017/02/11 20:59
-
NBA》約基奇狂轟40分 教頭大讚「他已是名球星」（影音）2017/02/11 18:53
-
MLB》道奇續補二壘戰力 1年約留下老將阿特利2017/02/11 18:23
-
NBA》吉祥物殺手羅培茲又來了！太陽吉祥物慘遭放倒（影音）2017/02/11 17:35