中職》統一獅慶元宵 球員搓湯圓與球迷同樂

統一獅球員秀出自己搓的湯圓。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕今年統一獅一年一度有你真好同樂會萊辦桌活動，搭配元宵佳節特別安排球員羅錦龍、方昶詠、林祐樂及傅于剛客串擔任廚師，並由金牌總舖師盧正治親自指導選手如何搓湯圓，其中傅于剛更是捏了小饅頭造型，吸引球迷爭相拍照留念。

球員們知道這些湯圓都要做給球迷一起享用，每個步驟都不馬虎，即使活動時間到了也堅持要完成，林祐樂表示：「很開心看到這麼多球迷一起來參加萊辦桌活動，也是讓我們跟球迷近距離互動的好機會，其實參加這個活動就是把球迷當作家人一起喝春酒，是一件很幸福的事情。」

金牌總舖師盧正治也表示：「很開心，球團能把職棒活動跟在地傳統辦桌結合，讓今年新春充滿喜氣，也期待統一獅能把冠軍金盃留在台南。」

金牌總舖師盧正治指導方昶詠搓湯圓。（統一獅提供）

林祐樂搓湯圓。（統一獅提供）

金牌總舖師盧正治指導林祐樂搓湯圓。（統一獅提供）