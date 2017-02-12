KD重返雷霆主場 HBL四強將出爐 今日賽事預告與轉播
2017/02/12 07:25
各位讀者早安！
週休假日最後一天，也將迎來HBL八強賽最後高潮，男子組部份，松山、南山及高苑皆已確定晉級四強，剩下一張門票將由能仁及東山爭奪，女子組方面，普門、滬江、永仁皆已搭上四強列車，將由北一與南山競爭最後一張小巨蛋入場券，請鎖定自由體育關注最新戰況。
NBA賽事，今是杜蘭特轉隊勇士後首次重返雷霆隊主場，尚未開賽，雙方口水戰已打得火熱，讓詭譎的戰局更難以預測，熱火今將作客費城迎戰七六人，挑戰驚奇的14連勝，想了解NBA最新戰況，請不要錯過自由體育唷！
NBA例行賽
08:30 金塊 VS. 騎士
08:30 熱火 VS. 七六人
09:30 勇士 VS. 雷霆（緯來體育、愛爾達育樂）
10:00 太陽 VS. 火箭
12:00 D-Live 塞爾提克@爵士 緯來體育（緯來體育）
HBL八強賽
男子組
14:00 東泰高中 vs. 東山高中（FOX體育二、三台）
15:40 南湖高中 vs. 泰山高中（FOX體育二、三台）
17:20 高苑工商 vs. 能仁家商（FOX體育二、三台）
19:00 南山高中 vs. 松山高中（FOX體育二、三台）
女子組
12:20 北一女中 vs. 永仁高中（FOX體育二、三台）
13:00 南湖高中 vs. 淡水商工
14:40 南山高中 vs. 苗栗高商
16:20 普門高中 vs. 滬江高中
SBL例行賽
15:00 勇士 vs. 台銀（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
17:00 璞園 vs. 達欣（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
19:00 裕隆 vs. 台啤（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂）
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