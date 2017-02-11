SBL》金酒來到高雄福地 先後扳倒富邦、達欣

金酒鄭騏寬終場前投進三分球超前比數，隨後與隊友擊掌慶祝。（記者黃志源攝）



〔記者卓佳萍／高雄報導〕金酒上週在高雄巨蛋拉下戰績第二的富邦勇士，今天又再此逆轉龍頭達欣，克服12分落後，末節演出大反撲，終場以90：86獲勝，金酒收下本季第7勝，繼續卡在第六名位置。

金酒末節仍落後八分，王泰傑、簡偉儒接連得分，終場前5分08秒，簡偉儒兩分球幫助金酒取得超前，陳冠全也跳出來搶分，取得2分領先的金酒，「龍之子」鄭騏寬關鍵三分彈，拉開5分差，立下勝負分水嶺。

金酒教練楊哲宜表示，這一勝讓我們向季後賽又靠近了一大步，這場策略就是用空間換時間，以速度拖垮達欣，「真正戰場是三、四節，我們體力好，可以跟他們耗。」

鄭騏寬則稱讚隊友陳冠全防守，「他真的很辛苦，努力扛著布拉。」陳冠全則是累到快說不出話來，「真的非常累。」楊哲宜在旁邊補充，陳冠全感覺快睡著了。