HBL》高國豪轟25分成空響 能仁破松山不敗金身（影音）

能仁中止松山不敗。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕背水一戰的能仁家商，靠著陳范柏彥最後15.91秒完成「三分打」加上高承恩兩罰俱中，以63：61逆轉勝出，並賞給「綠色神盾」松山高中本季首敗。

松山一哥高國豪雖攻下全場最高分25分，但卻發生多達10失誤，且能仁即便曾落後多達雙位數，卻未曾想過要放棄比賽，扳倒綠色神盾後，全隊都相當開心。扳平功臣陳范柏彥表示，「其實我沒想過這關鍵一擊會由我執行，既然機會來了，我當然要好好把握住。」

當家射手謝亞軒攻下13分，包括第四節2顆三分球，他說：「這場比賽就是先從防守做起，我不想讓教練失望，但我知道接下來與高苑的比賽更重要。」

高苑今日大比分不敵南山高中，戰績4勝2敗，與能仁平分秋色，加上他們已擊敗過3勝3敗的東山高中，高苑明日無論輸球、贏球都沒有差別，確定取得晉級，至於能仁明下午5點20分與高苑一戰，仍得全力求勝，才能搭上晉級末班車。

張隆政。（記者林正堃攝）

謝亞軒關鍵時刻連續飆進3分球。（記者林正堃攝）

松山高中吞本季首敗。（記者林正堃攝）