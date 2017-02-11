網球》聯邦盃世界二級首戰 李亞軒三盤不敵瑪卡洛娃

李亞軒。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女網隊於聯邦盃世界二級首戰今天晚上7點30分開打，寶島女將們作客俄羅斯，女單李亞軒、張凱貞接力上陣，李亞軒奮戰2小時18分，終場以3：6、7：5、1：6，不敵世界排名39的俄國瑪卡洛娃。

世界排名39的瑪卡洛娃全場轟出7記愛司，第一發達71%成功率，李亞軒三盤都沒有愛司進帳，僅1次雙誤，李亞軒次盤以7：5，扳回一城，苦戰2小時18分，仍丟掉比賽。

第二點單打張凱貞則要面對世界排名160的畢林可娃，比賽正在進行中。