網球》聯邦盃世界二級首戰 李亞軒三盤不敵瑪卡洛娃
2017/02/11 22:46
李亞軒。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女網隊於聯邦盃世界二級首戰今天晚上7點30分開打，寶島女將們作客俄羅斯，女單李亞軒、張凱貞接力上陣，李亞軒奮戰2小時18分，終場以3：6、7：5、1：6，不敵世界排名39的俄國瑪卡洛娃。
世界排名39的瑪卡洛娃全場轟出7記愛司，第一發達71%成功率，李亞軒三盤都沒有愛司進帳，僅1次雙誤，李亞軒次盤以7：5，扳回一城，苦戰2小時18分，仍丟掉比賽。
第二點單打張凱貞則要面對世界排名160的畢林可娃，比賽正在進行中。
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