NBA》林書豪復原狀況佳 總教練透露好消息

林書豪歸隊還要等等。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網先前指出林書豪的傷勢至少需休養三至五週，而明天豪哥休兵將滿三週，依舊未聞復出消息。

總教練亞特金森（Kenny Atkinson）昨天除了回憶林書豪五年前對湖人砍下38分的代表作，也提到林書豪的近況，他表示林書豪每天的狀況都在進步，但他不願做任何假設，因此林書豪目前還沒有具體的歸隊時程。

籃網在明星賽前只剩2場比賽，幾乎可確定林書豪歸隊要等到明星賽過後，季中交易將在3月1日截止，欲求今年選秀權的籃網在陣容上還可能會有不小的變動。