MLB》船難同喪生 費南德茲竟遭友人家屬求償
2017/02/12 08:11
費南德茲。（資料照，美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕馬林魚王牌投手費南德茲（Jose Fernandez）去年9月因為船難過世，當時同在船上的兩名友人Eduardo Rivero和 Emilio Jesus Macias也不幸罹難，今外媒報導指出，兩名友人的親友分別向費南德茲家屬求償200萬美元（約新台幣6200萬）。
兩名友人家屬透過律師表示，驗屍報告顯示，費南德茲曾在船上使用古柯鹼及酒精，可能因此導致船難發生，決定向他求償。
不過目前調查尚未結束，也還不清楚當時駕駛是誰，肇事責任未定，且另外兩名友人當時也有喝酒和使用毒品，費南德茲律師則表示，他相信駕駛並非費南德茲，但目前雙方和解的機率很低。
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