NBA》花大錢進場噓？杜蘭特重返雷霆票價破紀錄
2017/02/12 08:44
杜蘭特回雷霆比賽票價創紀錄。（取自推特）
〔體育中心／綜合報導〕「落跑雷帝」杜蘭特（Kevin Durant）今天重返奧克拉荷馬與前東家雷霆交手，對決「新雷帝」魏斯布魯克（Russell Westbrook），這場充滿愛恨情仇的世紀之戰未演先轟動，平均票價高達美金426元（約新台幣1萬3000元），刷新「大帝」詹姆斯（LeBron James）在2014年所寫下的紀錄。
2014年詹姆斯在耶誕大戰重返邁阿密，當時的平均票價高達美金338元（約新台幣1萬元），創下聯盟單場平均票價之最。
如今這項紀錄已被杜蘭特打破，根據售票網站《TicketIQ》指出，杜蘭特回娘家的平均票價已來到美金426元，最便宜的一張票也要122元（約新台幣3800元），寫下歷史之最。
根據《TicketIQ》統計，其他經典的回歸之戰還包括魏德（Dwyane Wade）重返邁阿密（198元），羅斯（Derrick Rose）、諾亞（Joakim Noah）回芝加哥（294元），皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）重返波士頓（151元），奈許（Steve Nash）重返鳳凰城（164元），但票價都遠低於今天的杜蘭特回娘家。
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