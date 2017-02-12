亞洲門戶交流賽》劉昱言扛先發 羅德推出關谷亮太

〔特派記者徐正揚／石垣島報導〕Lamigo桃猿將於台灣時間今天中午12點，繼續在石垣市中央運動公園棒球場與千葉羅德進行「亞洲門戶交流賽」第2場，兩隊各由劉昱言、關谷亮太擔任先發投手，羅德先發陣容如下：

千葉羅德：

第1棒 游擊手 中村獎吾

第2棒 二壘手 三木亮

第3棒 ＤＨ 高濱卓也

第4棒 一壘手 井上晴哉

第5棒 三壘手 大嶺翔太

第6棒 中外野 加藤翔平

第7棒 右外野 肘井龍藏

第8棒 捕手 江村直也

第9棒 左外野 三家和真

投手 關谷亮太

關谷亮太（取自網路）

Lamigo桃猿：

第1棒 游擊手 林承飛

第2棒 二壘手 張煒謙

第3棒 左外野 王柏融

第4棒 一壘手 朱育賢

第5棒 右外野 鍾承祐

第6棒 DH 楊岱均

第7棒 捕手 張閔勛

第8棒 中外野 林政億

第9棒 三壘手 董子浩

投手 劉昱言

劉昱言（資料照）