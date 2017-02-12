日職》陽桑前隊友巴斯重返美職 回鍋遊騎兵

巴斯。（資料照，取自火腿官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕上季效力於日職火腿的洋投巴斯（Anthony Bass）將重返美國，外媒報導指出，他已經和前東家遊騎兵簽下1年小聯盟合約，並且獲邀大聯盟春訓。

巴斯大聯盟生涯5年，前三年效力於教士，2014年轉戰太空人，2015前進遊騎兵，後三年多以牛棚投手身分登場，共累積5勝9敗、防禦率4.40的成績。

巴斯上季轉戰日職火腿，繳出8勝8敗，防禦率3.65的成績，並幫助球隊拿下日本一。先前巴斯就曾在推特上感性向火腿球迷道謝，也談到將重返大聯盟，他說：「很榮幸有機會能為火腿效力，並拿下日本冠軍，接下來我打算力拚重返大聯盟，希望能幫助另一支球隊拿下冠軍，我愛札幌。」