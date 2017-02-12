NBA》不再為杜蘭特傷心 魏少：是該向前走了

杜蘭特（左）、魏斯布魯克（右）。（資料照，取自ESPN）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「魏少」魏斯布魯克今天將首度在雷霆主場對決轉戰勇士的前隊友杜蘭特，面對媒體詢問，他一改先前不耐的態度，暢談自己的想法，也直言：是時候該向前走了。

「過去我們一起在這裡成長、進步，後來他（杜蘭特）做了對他自己和未來最好的決定，而我也為自己做了最棒的決定，一切就只是這樣。」賽前談起杜蘭特（Kevin Durant）轉隊話題，魏斯布魯克（Russell Westbrook）顯得平靜，但過去兩人如兄弟般的情誼，卻因為杜蘭特轉隊而瓦解，甚至在這之後，兩人都未能好好說上一句話，「偶爾會發生這樣的事，那我也無話可說，有時候事情就是這樣演變」。

先前媒體報導指出，魏斯布魯克之所以會為杜蘭特的離隊如此受傷，是因為早在杜蘭特成為自由球員時，魏少就先放下身段，表示願意改變，只要他肯留下來，那現在是否還會為此傷心，他則說：「傷心？我現在很好啊，一切都很好，老實說，是該向前走了，人生中總會發生一些事情，但做為一個男人，要懂得向前看。我現在在這裡也有一群兄弟，我愛他們，我也和很多離開雷霆的球員保持聯絡，但也有些沒有，不只是凱文（杜蘭特），但我認為我們的關係又更高一層次而已。」

至於兩人有沒有機會破冰，魏斯布魯克說：「我不確定，老實說，這不完全是我一個人能決定的。」