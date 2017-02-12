網球》蠻牛叔叔將離開教練團 專心學院事業
2017/02/12 10:14
蠻牛叔叔東尼（右下）、莫亞（左下）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕今年擺脫腕傷復出的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上個月才剛在澳網打進決賽，同時為蠻牛叔叔及教練的東尼（Toni Nadal）昨晚宣布明年將不再擔任納達爾教練一職。
東尼：「從明年開始我不會繼續在納達爾教練團隊，我和拉法沒有任何嫌隙，之後我將會專注在我們的網球學院。」也表示在蠻牛17歲之前都是自己替他做決定，而隨著蠻牛的成就爬到巔峰，發表意見的人也越多，自己的聲音已經越來越微弱。
去年底前世界球王莫亞（Carlos Moya）才加入納達爾教練團隊，事隔兩個月就發出東尼將離開的消息，納達爾發言人佩拉斯（Benito Perez）也表示這決定令人意想不到。
納達爾。（法新社）
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