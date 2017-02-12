NBA》會怕？杜蘭特返奧城 先增加保全人手
2017/02/12 09:45
不少球迷在場外等待杜蘭特。（美聯社）
〔記者粘藐云／綜合報導〕杜蘭特今天將重返雷霆主場，也是他轉戰勇士後，首度前往奧克拉荷馬出賽，外媒透露，為確保安全，杜蘭特將雇用當地武裝保鑣團，提升維安層級。
杜蘭特（Kevin Durant）轉戰勇士後今天重返奧城，自然成為關注焦點，平均票價高達美金426元（約新台幣1萬3000元），打破紀錄，賽前有不少球迷在飯店前等待「前雷帝」的歸來，還有不少勇士球迷拿著球衣，想要索取簽名。
不過，為避免球迷情緒激動，造成安全問題，勇士球團早已提高警戒，增加保全人員數量，人數平常的三倍之多，而《ESPN》報導則透露，杜蘭特重返奧城後，不會一直待在飯店，也會出門走走，他已特別雇用武裝保鑣團，來維護自身安全。
杜蘭特為球迷簽名。（美聯社）
杜蘭特為球迷簽名。（美聯社）
杜蘭特。（資料照，美聯社）
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