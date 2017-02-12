NBA》歸隊遙遙無期！七六人超級新秀爆嚴重傷勢

恩比德歸隊仍無期。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人「推特王」恩比德（Joel Embiid）本季回歸後受到球團保護，嚴格控管上場時間，不料恩比德今天卻被檢查出左膝半月板撕裂，歸隊仍遙遙無期。

三週前恩比德就因左膝傷勢宣告休兵，近11場比賽也只打1場，但七六人仍對恩比德的傷勢表示樂觀，總管Bryan Colangelo指出，恩比德的左膝半月板只是很輕微的撕裂，應不至於影響生涯。

恩比德本季首度在NBA出賽，場均20.2分、7.8籃板、2.5火鍋全方位的表現讓他成為新人王大熱門，七六人也願意等待這位明日之星。