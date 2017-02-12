NBA》收到天價約當豪哥替補 T.強森被籃網嚇到

T.強森（左）差點成為籃網人。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季籃網尋求補強，一度看上熱火的受現自由球員T.強森（Tyler Johnson），開出4年5000萬美元（約新台幣15.5億）的高價合約搶人，但最終報價被熱火匹配，籃網因此與這名潛力新星失之交臂，最近T.強森接受《每日籃網》專訪仍感不可思議，直呼「當時以為自己就是籃網人了。」

強森表示，「收到籃網的報價感覺相當好，實在難以想像他們對我有多渴望，我幾乎百分之百就要出發前往籃網了呢。」

籃網在簽下林書豪後，不斷尋找球隊第六人以及控衛合適的替補人選，先後報價T.強森、克拉布（Allen Crabbe）都遭跟進，本季T.強森每36分鐘成績來到16分、4.3籃板、1.4抄截，足以證明籃網眼光獨到。

T.強森也談到籃網這支與他無緣的球隊，「他們有很棒的教練團，馬克斯（Sean Marks）、羅培茲（Brook Lopez）都在那，我對此持開放態度，他們真的渴望得到我，讓我感覺很好。」