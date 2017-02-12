網球》索菲亞公開賽 高芬、小費德爾爭冠

高芬。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕ATP250索菲亞公開賽決賽將在今晚開打，由世界排名11的比利時好手高芬（David Goffin）及今年澳網闖進四強的地主選手迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）取得決賽門票。

迪米特洛夫昨天在四強戰只花了63分鐘就以6：1、6：2直落二打敗了拍落頭號種子提姆（Dominic Thiem）的大黑馬巴西拉什威利（Nikoloz Basilashvili），整場發出9記愛司球，不負眾望打進決賽。

而高芬在四強戰就沒那麼順利，與衛冕冠軍阿古特（Roberto Bautista Agut）僵持了2小時44分鐘，決勝盤打到搶七，最終以5：7、6：4、7：6贏得比賽。

索菲亞公開賽打完之後僅接著的是ATP500分的鹿特丹公開賽，高芬及迪米特洛夫皆有參加。迪米特洛夫在首輪將遇上今年澳網爆冷擊敗球王穆雷（Andy Murray）的大茲維列夫（Mischa Zverev）。

迪米特洛夫。（歐新社）