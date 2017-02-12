網球》張凱貞發威 台奪聯邦盃歷史性勝利

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣女網隊於聯邦盃世界二級首戰，第一點單打李亞軒吞敗，第二點張凱貞以6：3、7：5拍下畢林可娃，幫台灣奪下二級組歷史性首勝。

張凱貞面對首次代表俄羅斯參加聯邦盃，並且在今年澳網從會外一路搶進會內次輪的年輕小將布林克娃不敢掉以輕心，開賽即展現無比專注，雙方破聲隆隆，形成破發大戰。

張凱貞關鍵局表現技高一籌，攻守有據，對手雖然屢有佳作、緊咬比數，仍然不敵穩定性及經驗較佳的張凱貞。

今天賽事同樣從晚上7點30分開打，進行第三、第四點單打與第五點雙打賽程，依序為張凱貞面對瑪卡洛娃、李亞軒遭遇畢林可娃、詹謹瑋／李亞軒出賽卡琳斯卡婭／韋珂莉安澤娃。

張凱貞直落二拍下畢林可娃。（四維基金會提供）

台灣隊女將作客俄羅斯。（四維基金會提供）