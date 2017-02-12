路跑》肯亞高手聚集港都 雙破高雄馬拉松大會紀錄

高雄馬拉松今天起跑，圖為資料照。（高雄市體育處提供）

〔記者卓佳萍／高雄報導〕2017年高雄馬拉松今天早上於高雄世運大道起跑，總計2萬2千名選手不畏冷颼颼天氣共襄盛舉，國別數及人數都創歷屆新高，更有534名跑友將人生初馬獻給高雄，肯亞軍團一樣來勢洶洶，吉普魯多跑出2小時13分18秒，摘下冠軍，肯亞女將旺吉魯跑出2小時38分41秒，兩人都打破大會紀錄。

高雄馬拉松大會紀錄2小時15分19秒是在2015年由肯亞選手邱貝締造，今天高雄天氣良好，男子組冠軍、亞軍肯亞兩位選手都跑進2小時15分內，女子組前大會紀錄也是在2015年創下，由肯亞廣白選手跑出2小時40分40秒。

國內全馬冠軍則是由「黑色閃電」蔣介文抱走，他跑出2小時24分55秒，總排第八、國內第一，台灣全馬女子冠軍則是由張智軫跑出3小時04分30秒。